استئناف مفاوضات الأجور بين شركة السكك الحديدية الألمانية وعامليها

توقعت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، اليوم الاثنين، استئناف مفاوضات الأجور بين الشركة ونقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل العام (إي في جي) ظهر غد الثلاثاء.

تأتي هذه التطورات بعد تنظيم العاملين إضرابا تحذيريا لمدة أربع ساعات صباح اليوم في كل أنحاء ألمانيا، وجاءت هذه الدعوة بعد قطع مفاوضات الأجور بين الطرفين.

وكان متحدث باسم النقابة صرح بأن "قوة الإضراب توضح مدى سخط الزملاء من عدم تقديم عرض مجدٍ"، موضحا أنه بمجرد أن تقدم الشركة عرضا أفضل، ستكون النقابة على استعداد لاستئناف المفاوضات.

وكانت (دويتشه بان) أعلنت وقف حركة القطارات بين المدن والأقاليم صباح اليوم بسبب الإضراب التحذيري.

وأوضحت الشركة، أن هذا التوقف سيستمر حتى انتهاء الإضراب رسميا في الساعة التاسعة صباحا (التوقيت المحلي)، موضحة أن الإضراب سيتسبب في تأخر كبير في حركة القطارات طوال اليوم.

وأوصى متحدث باسم الشركة الركاب بشدة بإرجاء رحلاتهم إلى يوم غد، موضحا أن كافة التذاكر ستظل سارية، كما سيجرى إلغاء إلزام الراكب بالصعود إلى قطارات محددة وفقا للحجز حتى انتهاء يوم غد.

وكانت نقابة (إي في جي) أعلنت أمس الأحد إضرابا تحذيريا للعاملين في (دويتشه بان)، اليوم الاثنين، خلال الفترة من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة صباحا.