روسيا تساهم بمليوني دولار لتمويل برنامج الأغذية العالمي الذى يقدم مساعدات لسوريا

أعلنت الحكومة الروسية ، تقديم مساهمات إضافية بقيمة مليوني دولار ، لتمويل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ، والذي يقدم مساعدات غذائية لسوريا.

وأشارت - في سياق بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الإثنين إلى أن ( موسكو ) تقدم مساهمة إضافية "لمرة واحدة" قدرها مليوني دولار من الميزانية الفيدرالية ، إلى صندوق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ، لتمويل التكاليف المرتبطة بتقديم المعونة الغذائية لسوريا .

وأوضح البيان، أن هذه الأموال سيتم استخدامها لشراء المواد الغذائية في روسيا ، على أن تعمل المنظمات الروسية على تسليمها إلى سوريا.