المفوضة السامية لحقوق الإنسان تزور فلسطين في يناير

أعلن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، سفير دولة فلسطين لدى جنيف إبراهيم خريشة، أن المفوضة السامية لحقوق الانسان ستزور فلسطين في شهر يناير المقبل في زيارة هي الأولى لها إلى المنطقة بعد توليها مهام منصبها منذ شهرين للاطلاع عن كثب على انتهاكات الاحتلال، كما سيتم ترتيب زيارة لها إلى قطاع غزة.

وأشار خريشة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاثنين، إلى أنه تم مطالبة المفوضة السامية لحقوق الانسان بضرورة إصدار قاعدة بيانات للشركات التي تعمل بالمستوطنات.

وأكد أن الحراك الفلسطيني في جنيف متواصل بشأن تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية، وأنه سيعقد سلسلة من اللقاءات في الثاني عشر من الشهر الجاري أبرزها مع ممثل المساعدات الإنسانية "أوتشا" في فلسطين ومع السفراء العرب، ومع الصليب الأحمر.

وأوضح خريشة أنه سيتم خلال هذه اللقاءات اطلاعهم على صورة الأوضاع في فلسطين وانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وتحديدا ما يجري في القدس والخان الأحمر والاستيطان والحصار على قطاع غزة والأسرى.

وبشأن لجنة تقصي الحقائق في جرائم الاحتلال بقطاع غزة، قال خريشة: إن اللجنة تواصل عملها وتلتقي مع أشخاص ذات صلة من قطاع غزة في جنيف وتعقد لقاءات عبر الفيديو كونفرنس مع آخرين من غزة للاستماع لشهاداتهم، إضافة إلى لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني في جنيف، مشددا على أن عمل اللجنة بحاجة إلى دقة عالية حتى تقدم تقريرها في الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان.