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إصابة 5 في تحطم مروحية تابعة للجيش الأفغاني في قندهار

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 10 ديسمبر 2018 - 3:48 م | آخر تحديث : الإثنين 10 ديسمبر 2018 - 3:48 م

أعلن المتحدث باسم الفيلق 205، التابع للجيش الأفغاني اللفتنانت كولونيل خواجة يحيى، إصابة ما لا يقل عن 5 أشخاص في تحطم مروحية تابعة للجيش الوطني الأفغاني في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.
وقال المتحدث -حسبما ذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، اليوم الإثنين- إن الحادث وقع في مهبط الطائرات خلال مهمة تدريبية الليلة الماضية، موضحا أن الطائرة سقطت بسبب مشاكل فنية.
من جهتها، ذكرت بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف الناتو، في بيان، أن المروحية تابعة لوزارة الدفاع الأفغانية وأنها هبطت بشكل عنيف على مهبط الطائرات، موضحة أن الحادث لم يكن مرتبطا بهجوم من طالبان، حيث إنه لا يوجد أي أمريكيين بين من كانوا على متن الطائرة.

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