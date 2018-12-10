بوتسوانا تؤكد ترحيبها بالمزيد من الاستثمارات الصينية

أكدت وزيرة الاستثمار والتجارة والصناعة في بوتسوانا، ترحيب بلادها بالمزيد من الاستثمارات الصينية.

وقالت الوزيرة إن بوتسوانا تؤكد مجدداً تكريس جهودها من أجل استكشاف آفاق التعاون الصيني الإفريقي؛ لأنها تسعى من أجل التحول على المستوى الاقتصادي من مستوى الدولة ذات الدخل المتوسط إلى مستوى الدولة ذات الدخل المرتفع.

وأضافت: "نتطلع إلى الاستفادة من التزامات منتدى التعاون الصيني الإفريقي بشأن تسهيل التجارة من أجل زيادة تجارتنا مع الصين، حتى يمكن تعزيز هذه العلاقات لتحقيق التعاون الذي يعود بالمنفعة المتبادلة".

وأعربت عن أمل بلادها في أن تقدم الصين لها المساعدة لسد الفجوة الرقمية حتى يمكنها تحقيق أهداف التنمية، مشيرة إلى أن بلادها ترغب في تشجيع النمو من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحديث الزراعة، وتطبيق النظام الرقمي في البنية الأساسية للمعلومات والاتصالات، والمشاركة الكاملة للمواطنين في الجهود الرامية إلى تحويل اقتصاد بلادهم من اقتصاد يعتمد على الموارد إلى اقتصاد صناعي كامل.