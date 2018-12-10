من المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية، اليوم الاثنين، قرارا بشأن إمكانية تراجع بريطانيا عن خططها لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يصوت النواب البريطانيون، غدا، على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وهناك 3 أحكام من الممكن أن تصدرها المحكمة، وهى إما أن تقضى بأن بريطانيا يمكنها بصورة أحادية وقف عملية الخروج من الاتحاد، أو أن يكون للدول الأعضاء رأي في الأمر، أو يمكنها أن تقرر رفض القضية عقب قول الحكومة البريطانية إن القضية افتراضية.

وأوصى مستشار قانوني بارز لدى المحكمة، بأنه يجب أن يتم السماح لبريطانيا بوقف عملية الخروج من الاتحاد بصورة أحادية، حيث إنه سوف يكون من عدم التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي ضرورة اعتماد اتخاذ هذا القرار المتعلق "بالسيادة" على موافقة جميع الدول الأعضاء.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني، غدا الثلاثاء، على اتفاقية الخروج التي تتألف من 585 صفحة، وتنص على بنود الخروج بالإضافة إلى إعلان سياسي يحدد الطموحات المشتركة لمستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.