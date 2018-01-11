إيطاليا تتحفظ على كمبيوتر ووثائق أستاذة ريجينى فى «كامبريدج»

أعلن مكتب ممثل الادعاء فى روما، أمس، أن محققين إيطاليين يتحرون ملابسات مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عثر على جثته فى مصر قبل عامين، تحفظوا على جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاصين بأستاذته فى جامعة كامبريدج البريطانية، مها عبدالرحمن.

وأضاف ممثلو الادعاء، فى بيان: «سيكون هذا مفيدا فى الوصول لتوضيح حاسم وبطريقة موضوعية لا لبس فيها لدور الأستاذة فى ضوء التحقيق».

ولا يوجد ما يشير إلى أن مها عبدالرحمن ضالعة فى مقتل ريجينى، لكن محققين سعوا طيلة شهور لاستجوابها بشأن سبب اختيار الشاب الإيطالى لموضوع البحث (عن النقابات العمالية) وما إذا كانت قد وضعته فى طريق الخطر، بحسب وكالة «رويترز».

وأوضح ممثلون للادعاء أن مها عبد الرحمن وافقت فى النهاية على التحدث إلى المحققين الإيطاليين بجامعة كامبريدج يوم الثلاثاء الماضى، بعدما زار فريق من روما تدعمه السلطات البريطانية منزل الأستاذة الجامعية ومكتبها، أمس، وتحفظ على جهاز كمبيوتر وقرصا صلبا ووحدة لنقل البيانات (يو.إس.بى) وهاتفا وبعض الوثائق غير المحددة.