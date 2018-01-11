بوتين عن رئيس كوريا الشمالية: سياسي ناضج أنجز مهمة استراتيجية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، بأنه "مؤهل تماما وسياسي ناضج بالفعل، أنجز مهمة استراتيجية من خلال تطوير رأس حربي نووي وصواريخ بعيدة المدى".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس، عن بوتين قوله إنه من الضروري إجراء مفاوضات في قضية نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع رؤساء وسائل ووكالات إعلام روسية، أن "زعيم كوريا الشمالية حل مهمته الاستراتيجية وهو يمتلك رأسا حربيا نوويا وصاروخا عالميا يصل مداه إلى 13 ألف كيلومتر، ويمكنه أن يصل إلى أي نقطة في العالم على أراضي عدوه المحتمل".

وأوضح أن زعيم كوريا الشمالية "مهتم بطبيعة الحال بتهدئة الوضع"، مؤكدا أن المهمة الصعبة المتمثلة في نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية يجب حلها فقط من خلال الحوار ومن خلال المفاوضات.