قال النجم الشاب مصطفى خاطر، أحد أبطال فيلم «طلق صناعي»، إنه حضر العرض الخاص للفيلم، وفوجئ بتصفيق الحضور عقب انتهاء العرض، وهو ما وصفه بـ«المفاجأة»؛ نظرًا أنه اعتاد على تصفيق الجمهور في المسارح وليس دور العرض.

وأضاف «خاطر»، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أمس الأربعاء، «العرض الخاص لأي فيلم بيكون مؤشر لصناعه على نجاح العمل، والفيلم ده العرض بتاعه كان مؤشر إيجابي».

وأوضح: «المعتاد ألا تتعالى أصوات الضحك في العرض الخاص، نظرًا أن معظم الحضور بيكونوا فنانين ونقاد فنيين، عكس العروض العادية بيبقى فيها صوت الضحك مرتفع»، لافتًا إلى ارتفاع أصوات ضحك حضور العرض الخاص لـ«طلق صناعي».

وتدور أحداث الفيلم الكوميدي «طلق صناعي»، الذي يعرض حاليًا في دور العرض المصرية والعربية، حول زوجين يسعان للحصول على تأشيرة السفر إلى أمريكا، ويكتشف الزوج أن زوجته الحامل أخذت حبوب لتسريع عملية الولادة لتلد على أرض أمريكية، ويحصل ابنه على الجنسية.

جدير بالذكر أن العمل من تأليف خالد ومحمد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وبطولة حورية فرغلي، مي كساب، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة، سيد رجب، مصطفى خاطر، ماجد الكدواني.