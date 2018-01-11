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الدفاع التونسية: نشر أكثر من ألفي جندي لحماية المقار الحيوية بالبلاد

تونس - أ ش أ
نشر فى : الخميس 11 يناير 2018 - 9:20 م | آخر تحديث : الخميس 11 يناير 2018 - 9:20 م

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، أنه تم نشر أكثر من ألفي جندي في عدة مدن بالبلاد لحماية المقرات السيادية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي، في تصريح اليوم، إن نشر القوات تم بالتنسيق مع السلطات المدنية من أجل حماية المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والحيوية، مضيفا أنه في مرحلة أولى، تم مساء أمس الأول الثلاثاء، نشر ألفي جندي في 123 نقطة مختلفة من البلاد، ثم ارتفع عددهم ليبلغ أكثر من 2100 عسكري مساء أمس الأربعاء.

وأوضح الوسلاتي أن الجنود يقومون بدوريات مشتركة مع وحدات الأمن وأخرى منفردة، كما أن هناك تشكيلات عسكرية موجودة في الثكنات مستعدة للتدخل عند الحاجة.


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