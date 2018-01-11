مؤشر البورصة يتجاوز 15200 نقطة لأول مرة فى تاريخه

واصلت البورصة المصرية تسجيل أرقامها القياسية الجديدة للجلسة الخامسة على التوالى لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، نهاية تداولات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والاجنبية على الاسهم فى قطاعات العقارات والاغذية والصناعة والاستثمار والخدمات المالية.

وحقق رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب للجلسة الخامسة على التوالى ليضيف، عند إغلاق اليوم 4.5 مليار جنيه ليصل إلى 845.8 مليار جنيه وهو أعلى مستوى فى تاريخه، بعد تداولات اجمالية بلغت 1.06 مليار جنيه.

وتجاوز مؤشر البورصة الرئيسى / إيجى إكس 30/ مستوى 15200 نقطة، لأول مرة فى تاريخه، بعدما ارتفع اليوم بنسبة 0.33% ليسجل 15242.48 نقطة، وزاد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة/ايجى اكس 70/ بنسبة 1.98% ليسجل 850.97 نقطة عند الاغلاق، وامتدت المكاسب إلى مؤشر/ايجى اكس 100/ الاوسع نطاقا ليضيف 1.23% مسجلا 2016.30 نقطة عند نهاية الأسبوع.