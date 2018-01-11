نفى المخرج خالد دياب، مخرج «طلق صناعي»، صحة ما تردد عن منع الفيلم من العرض، قائلًا إن الرقابة لم تصدر قرارًا بمنع الفيلم من العرض، إنما كان اختلافًا وسوء تفاهم تم إيضاحه.

وأضاف «دياب»، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أمس الأربعاء، أن صناع العمل استجابوا للآراء الفنية للرقابة، مؤكدًا أن الفيلم به سقف عالي من الحرية، وذلك بفضل المساحة الواسعة التي منحتها الرقابة للفيلم.

وتابع أن رسالة «طلق صناعي» شبيهة برسالة فيلم «عسل أسود»، الذي ألفه، موضحًا: «كنت أريد إيصال معنى محدد وهو أن مهما كانت مصر بها سلبيات إلا أننا نعشق تراب هذا الوطن».

وأكد أن «طلق صناعي» يعد نسخة من رسالة «عسل أسود» لكن بحدوتة أخرى، مستطردًا: «الفيلم حكايته في كلمتين، واحد مُحبط، زعلان من مصر، مصر وقفت جنبه، فغير وجهة نظره، وحس بحلاوتها».

وتدور أحداث الفيلم الكوميدي «طلق صناعي»، الذي يعرض حاليًا في دور العرض المصرية والعربية، حول زوجين يسعان للحصول على تأشيرة السفر إلى أمريكا، ويكتشف الزوج أن زوجته الحامل أخذت حبوب لتسريع عملية الولادة لتلد على أرض أمريكية، ويحصل ابنه على الجنسية.

جدير بالذكر أن العمل من تأليف خالد ومحمد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وبطولة حورية فرغلي، مي كساب، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة، سيد رجب، مصطفى خاطر، ماجد الكدواني.