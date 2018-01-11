الخميس 11 يناير 2018 11:01 ص القاهرة القاهرة 18°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمباراة كأس السوبر بين الأهلي والمصري؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع ضحايا الانهيارات الطينية في كاليفورنيا إلى 17 قتيلا

عمال إنقاذ في ولاية كاليفورنيا
عمال إنقاذ في ولاية كاليفورنيا
لوس أنجلوس - د ب أ
نشر فى : الخميس 11 يناير 2018 - 3:46 ص | آخر تحديث : الخميس 11 يناير 2018 - 3:46 ص
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 17 قتيلا على الأقل، حسبما أفاد مسؤولون أمريكيون أمس الأربعاء.

وهطلت أمطار غزيرة على الجزء الجنوبي من الولاية، بعد أسابيع من تعرض المنطقة نفسها لعدة حرائق ألحقت دمارا واسعا بها.

وقال متحدث باسم إدارة إطفاء مقاطعة سانتا باربرا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية إن هناك مخاوف من إمكانية أن يكون هناك عدد من القتلى تحت الطين. وأضاف أنه تم الإبلاغ عن 24 مفقودا على الأقل.

وقالت روزي ناريز، المتحدثة باسم مقاطعة سانتا باربرا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لا يزال هناك مئات الأشخاص عالقين داخل منازلهم.

وبدأت الأمطار الغزيرة في الهطول يوم الاثنين الماضي. وذكرت هيئة الطقس الوطنية أنه لا توقعات لهطول أمطار في المنطقة خلال اليومين المقبلين.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك