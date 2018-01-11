ارتفاع ضحايا الانهيارات الطينية في كاليفورنيا إلى 17 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 17 قتيلا على الأقل، حسبما أفاد مسؤولون أمريكيون أمس الأربعاء.



وهطلت أمطار غزيرة على الجزء الجنوبي من الولاية، بعد أسابيع من تعرض المنطقة نفسها لعدة حرائق ألحقت دمارا واسعا بها.



وقال متحدث باسم إدارة إطفاء مقاطعة سانتا باربرا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية إن هناك مخاوف من إمكانية أن يكون هناك عدد من القتلى تحت الطين. وأضاف أنه تم الإبلاغ عن 24 مفقودا على الأقل.



وقالت روزي ناريز، المتحدثة باسم مقاطعة سانتا باربرا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لا يزال هناك مئات الأشخاص عالقين داخل منازلهم.



وبدأت الأمطار الغزيرة في الهطول يوم الاثنين الماضي. وذكرت هيئة الطقس الوطنية أنه لا توقعات لهطول أمطار في المنطقة خلال اليومين المقبلين.