تواصل الاحتجاجات في تونس لليلة الثالثة على التوالي

تواصلت الاحتجاجات الليلية في تونس، الأربعاء، ضد الغلاء وقانون المالية بعد ساعات من تحذيرات أطلقتها الحكومة ضد عمليات التخريب والنهب.



ومع تأخر ساعات الليل خرجت جماعات محتجة في مدن متفرقة بتونس لليلة الثالثة على التوالي في احتجاجات أقل وطأة وانتشارا من الليلة الماضية في ظل تحرك مكثف للأمن والجيش.



وشهدت عمليات النهب والسرقة التي سادت مع بداية الاحتجاجات الليلية قبل يومين تقلصا لافتًا الأربعاء.



وأشعل عدد من الشبان إطارات السيارات في أحياء متفرقة بالعاصمة، بحي التضامن وحي الزهور وابن خلدون والجبل الأحمر، لكن الأمن تدخل بإطلاق الغاز المسيل للدموع.



وقال متحدث إعلامي باسم إدارة الأمن الوطني، إن الأمن في العاصمة والمناطق المجاورة لها تحت السيطرة.



وعاد التوتر إلى مدينة طبربة القريبة من العاصمة، والتي كانت أطلقت شرارة الاحتجاجات الليلية الاثنين وشهدت وفاة محتج وإصابة عناصر من الأمن.



ويطالب أهالي المدينة بالتنمية والتحقيق في حادث وفاة المحتج.



واتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تصريح له من مدين طبربة "شبكات فساد وسياسيين من المعارضة" بالتحريض على الفوضى والتخريب وتعهد بأن تبقى الدولة والمؤسسات صامدة.



وشهدت مدن سوسة والمهدية وسليانة احتكاكا بين محتجين ورجال الأمن.



وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية، خليفة الشيباني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن 281 شخصا تم إيقافهم خلال الليلتين الماضيتين "لتورطهم في أعمال تخريب ونهب" بينما أصيب أكثر من 50 عنصرا أمنيا.



وقال الشيباني: "خرجت بعض العناصر ليلا بغرض السرقة والنهب.. لكن الخروقات لن تستمر".