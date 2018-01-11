قال المهندس عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب وضع خطة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسة ثانية، متابعًا: «خطتنا تدور في 3 محاور، تحرير توكيلات، ومخاطبة الناخبين في الشارع، وعمل مؤتمرات انتخابية».



وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الأربعاء، «قسمنا العمل على 3 مراحل، نحن الآن نعمل داخل المرحلة الأولى، وهو تحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسي، لكننا تلقينا شكاوى من مختلف المحافظات على مدار الساعة، نتيجة تباطؤ الشهر العقاري في تحرير التوكيلات، ففي إحدى المحافظات، كان هناك 680 مواطنًا بانتظار تحرير التوكيل، لم يحرر سوى 112 منهم فقط».

وناشد الهيئة الوطنية للانتخابات، التواصل مع وزارة العدل، لحل هذه الأزمة، إما من خلال إجراء استثناء بمد العمل ليوم الجمعة حتى انتهاء فترة تحرير التوكيلات، أو مد وقت العمل حتى 7 مساءً، بدلًا من 5 مساءً.

وأوضح: «المرحلة الثانية، هي مخاطبة الناخبين، وهي تبدأ بعد انتهاء موعد تقديم التوكيلات المطلوب تحريرها، ونحاول التفكير خارج الصندوق، نريد التواجد مع الناس على القهاوي، لذلك سيكون هناك حملات لمخاطبة المواطنين في الشارع، وعمل مؤتمرات انتخابية»، مضيفًا: «أما المرحلة الثالثة ستكون في مرحلة الانتخابات الفعلية، وسنشكل لجان متابعة حقوقية للتواجد داخل اللجان».

وعن السبب في دعم الرئيس السيسي، وعدم تقديم الحزب مرشحًا آخر للرئاسة، تابع: «إن مصر دولة كبيرة، وتعدادها السكاني يتجاوز 100 مليون نسمة، إعداد برنامج انتخابي، ليس بالأمر الصعب، ولكن هل هناك من لديه الإمكانيات والكاريزما والقدرة الشخصية على تحقيقه؟»، مؤكدًا أن مشكلة مصر الأساسية هي الاقتصاد، يليها الثقافة، ثم التعليم، لذلك لابد من تطور الدولة اقتصاديًا، نظرًا أن العالم لا يحترم سوى الدول المتقدمة اقتصاديًا، وهو ما يتطلب ارتفاع مستوى التعليم.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين الماضي، بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات على مدار 3 أيام على أن تبدأ خارج مصر في أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقون 16 و17 و18 مارس 2018، وتجرى داخل مصر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقون 26 و27 و28 مارس 2018، وفي حالة وجود جولة للإعادة فإنها ستجرى خارج مصر أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقون 19 و20 و21 إبريل 2018، وداخل مصر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقون 24 و25 و26 إبريل 2018.