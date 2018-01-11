حماس: نرفض حل القضية الفلسطينية على حساب سيناء

أكدت حركة حماس الفلسطينية رفضها لجميع المقترحات الخاصة بتوطين الفلطسينين فى سيناء، وقال سامى أبو زهرى، المتحدث الرسمى باسم الحركة وممثلها فى الجزائر، إن «الحديث عن سيناريوهات أمريكية لحل القضية الفلسطينية على حساب أرض سيناء مرفوض جملة وتفصيلا»، مضيفا فى تغريدة على حسابه الشخصى عبر موقع «تويتر»، أنه «لا نقبل المساس بأى أرض مصرية، مثلما نرفض التنازل عن أرضنا الفلسطينية».

يأتى هذا فى الوقت الذى شددت فيه مصادر قيادية بالحركة تحدثت لـ«الشروق» على أن حماس «متمسكة إلى أبعد الحدود بمسار المصالحة الفلسطينية الداخلية مع حركة فتح، وذلك فى إطار المساعى الرامية لإيجاد قيادة موحدة، تكون قادرة على مواجهة التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية، وفى مقدمتها قضية القدس والمحاولات الرامية لتهويدها.

وقالت المصادر ــ التى فضلت عدم الكشف عن هويتها ــ إن «حماس مستعدة لتقديم ما يمكن تسميته بتنازلات مهما بلغت لإنجاح المصالحة»، مشددة فى الوقت ذاته على أن «ملف سلاح الحركة بمثابة خط أحمر لا يمكن التراجع عنه، فى ظل وجود أراض تحت الاحتلال».

وأضافت المصادر «الاعتراف بإسرائيل أيضا خط أحمر لا يمكن لحماس أن تقترب منه قد نوافق على إقامة دولة بحدود عام 1967 فقط دون اعتراف بإسرائيل وهذا آخر ما يمكن أن تقدمه الحركة فى هذه الجزئية».

فى سياق مختلف أكدت المصادر أن التنسيق الأمنى بين الحركة ومصر بشأن الشريط الحدودى «يعد فى أقوى حالاته»، لافتة إلى أن مصر «زودت الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين الحدود المشتركة بأجهزة متطورة لمساعدتهم فى أداء عملهم ومنع تسلل عناصر تنظيم داعش».