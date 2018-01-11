4 أحزاب تتسابق لدعم السيسى: «رجل المرحلة» ولا أحد يجرؤ على منافسته

تسابقت أحزاب سياسية إلى إعلان دعمها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، مؤكدة توقيع جميع أعضاء هيئاتها البرلمانية على استمارة تزكية السيسى، ووضع جميع مقراتها فى المحافظات لتلقى الاستمارات.

ودعا رئيس حزب الوفد السيد البدوى، الهيئة العليا والهيئة البرلمانية للحزب، والمجلس التنفيذى للجان الإقليمية، ورؤساء وسكرتيرى عموم لجان الشباب والمرأة فى المحافظات، إلى اجتماع السبت المقبل، لمناقشة اختيار وتأييد المرشح لرئاسة الجمهورية.

وقال نائب الحزب والرئيس السابق لهيئته البرلمانية صلاح شوقى عقيل: إن الحزب سيقدم دعمه الكامل للرئيس السيسى، لقناعته أنه الشخص المناسب فى الوقت المناسب، كما أنه رجل المرحلة الذى تفرضه الظروف فى الوقت الحالى، كما يفرض نفسه من خلال حسه الوطنى.

وأضاف عقيل ــ الذى وقع على استمارة تزكية للرئيس ــ فى تصريحات لـ«الشروق»: «نحن فى حاجة إلى السيسى لإنقاذ الوطن واستكمال مسيرة انتشل فيها البلاد بعد أن كانت على حافة الهاوية، لذا لا يجرؤ أحد على منافسته، ولا يوجد من يواجهه على الساحة».

وقال نائب رئيس الوفد حسين منصور، إن الحزب سيحدد موقفه من انتخابات الرئاسة بعد اجتماع الهيئة العليا، وهو ما سيلتزم به جميع الأعضاء، موضحا فى الوقت ذاته أن الفترة المتاحة لجمع التوكيلات لانتخابات الرئاسة «قصيرة وغير كافية»، وكان يجب إعطاء مدة قدرها 3 أسابيع على الأقل، لأنها على مستوى محافظات الجمهورية وتحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.

وأضاف منصور، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المناخ العام فى مصر ينخفض فيه سقف الحريات، ويتراجع العمل العام كثيرا، ما له انعكاسات سلبية على شكل ووهج انتخابات الرئاسة، معتبرا أن الأسباب السابقة وراء عدم ظهور مرشح ينافس الرئيس السيسى.

وأعلن حزب المؤتمر فى بيان له اليوم أن: «مقرات الحزب بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية مفتوحة لتلقى توكيلات تأييد الرئيس السيسى لرئاسة فترة ثانية».

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أحمد حلمى الشريف، أن أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وقعوا بالإجماع على استمارة دعم وتأييد ترشح السيسى لفترة رئاسية ثانية، بسبب ما وصفها بـ«الإنجازات المبهرة والمتعددة» التى حققها خلال فترة رئاسته الأولى.

واستطرد الشريف فى بيان، مساء أمس: «للمرة الأولى نرى فى مصر رئيسا يتقدم ببرنامج انتخابى أمام شعبه فى فترة رئاسته الأولى، ويحقق كل ما تعهد به، لذا كلف رئيس الحزب عمر المختار صميدة بتخصيص جميع مقرات المؤتمر على مستوى الجمهورية لحملة دعم السيسى إلى حين إعلان النتائج».

وكشف نائب رئيس «حماة الوطن» عن أن الحزب يجهز لعقد مؤتمره العام فى 27 يناير لانتخاب رئيسه، وإعلان دعمه الرئيس السيسى، وتوضيح الشكل الملائم لدعم حملته الرئاسية سواء بمطبوعات ورقية، أو فيديوهات لعرض إنجازاته.

وأشار الغباشى لـ«الشروق»، إلى أن جميع مقرات الحزب الرئيسية على مستوى الجمهورية ستشارك فى جمع التوقيعات، بجانب المقرات الفرعية فى المدن والمراكز، كما سيشارك كوادر الحزب فى حملات توعية بما تم وما يمكن إكماله من مشروعات قومية.

ولفت رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل، إلى أن الحزب أعد حملة انتخابية لدعم الرئيس السيسى مكونة من 3 مراحل، بدأت الأولى بجمع التوكيلات من النواب والمواطنين للرئيس، ليتم تسليمها 19 يناير الحالى، قبل يوم من تقديم أوراق الترشح.

وأشار خليل، فى حديثه لبرنامج «مساء دى إم سى» إلى أنه يفضل وجود أكثر من مرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى يشعر المواطنون بطعم الحالة الانتخابية، داعيا إلى الانتظار حتى الموعد المحدد لغلق باب الترشح، لمعرفة المرشحين الذين سيخوضون المنافسة، وتابع: «الحزب يقدر حجم مصر ورئيس الجمهورية كثيرا، لذلك اختار دعم السيسى لفترة ثانية».

كان رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصريين الأحرار» علاء عابد، أعلن توقيعه و60 نائبا من الحزب على استمارات تزكية للسيسى لترشيحه لفترة رئاسية ثانية.