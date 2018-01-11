ماجد الكدواني: «طلق صناعي» يحمل درجة عالية من الإنسانية

علق الفنان ماجد الكدواني، على تعرض فيلم «طلق صناعي»، الذي يشارك فيه بطولته، للنقد، قائلًا إن أي عمل فني يتعرض للنقد من قبل البعض.

وأضاف «الكدواني»، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أمس الأربعاء، أن الفيلم يحمل درجة عالية من الإنسانية، متابعًا: «مش عارف ليه كان عليه محاذير».

وأوضح: «الفن مش شيء جامد، يمكن تحديده بالورقة والقلم، ومش معقول إن 90 مليون مواطن يجمعوا على شيء واحد، ويكون لهم رأي واحد»، مؤكدًا أن الفيلم حقق معادلة صعبة بين الناحية الفنية والتجارية وبين الكوميديا والإنسانيات في المواقف المختلفة، وهو ما يمكن رؤيته بوضوح في العمل.

وتدور أحداث الفيلم الكوميدي «طلق صناعي»، الذي يعرض حاليًا في دور العرض المصرية والعربية، حول زوجين يسعان للحصول على تأشيرة السفر إلى أمريكا، ويكتشف الزوج أن زوجته الحامل أخذت حبوب لتسريع عملية الولادة لتلد على أرض أمريكية، ويحصل ابنه على الجنسية.

جدير بالذكر أن العمل من تأليف خالد ومحمد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وبطولة حورية فرغلي، مي كساب، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة، سيد رجب، مصطفى خاطر، ماجد الكدواني.