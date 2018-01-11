• إقبال متزايد على مكاتب الشهر العقارى بأسوان

• «كلنا معك» بمطروح: نستهدف 1000 توكيل

• أكثر من 600 توكيل للرئيس فى الوادى الجديد

• خالد على يحصل على توكيل واحد بالمنيا

كتب ــ حمادة بعزق وأحمد سباق وعمرو بحر وماهر عبدالصبور ورضا الحصرى ومحسن عشرى:

واصل المئات من المواطنين فى المحافظات تحرير التوكيلات لصالح المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، لليوم الثالث على التوالى واستمر الرئيس عبدالفتاح فى حصد النصيب الأكبر من التوكيلات، كما تم تجهيز منافذ خاصة للمواطنين لعمل التوكيلات للتسهيل عليهم والسيطرة على الزحام.

فى أسوان، شهدت مكاتب الشهر العقارى بالمحافظة، اليوم، إقبالا متزايدا من المواطنين لتحرير توكيلات مرشحى الرئاسة بأسوان، وأكد أغلبية المواطنين أنهم حضروا لتحرير استمارة تأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وكان من بين المتقدمين لعمل التوكيلات والد الشهيد خالد عبدالنبى الذى استشهد فى منطقة الشيخ زويد، مشيرا إلى أنه حضوره لمطالبة الرئيس باستكمال مسيرة القصاص للشهداء.

وفى سياق متصل كان وفد من المعلمين بمدينة كوم أمبو حضروا إلى مكتب الشهر العقارى بصحبة مدير إدارة كوم أمبو التعليمية محمد طلعت وذلك لتحرير توكيلات للرئيس السيسى.

وفى مطروح، قال الأمين العام لجمعية كلنا معاك من أجل مصر بالمحافظة يعقوب الملاح العشيبى، إن إجمالى التوكيلات التى تم تحريرها لترشيح السيسى لفترة رئاسة ثانية؛ بلغ عددها خلال اليومين الماضيين 501 توكيل على مستوى المحافظة، موضحا أنه الجمعية تستهدف بنهاية اليوم، الوصول إلى ألف توكيل بكل مراكز المحافظة.

وفى الوادى الجديد، شهدت مكاتب الشهر العقارى لليوم الثالث على التوالى إقبالا متزايدا لتحرير التوكيلات، حيث توافد المئات من المواطنين على المكاتب لدعم وتأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية فقط.

وتعدت التوكيلات بالوادى الجديد المؤيدة للرئيس الـ600 توكيل جميعها لتأييد الرئيس لفترة رئاسية ثانية، وسط استمرار إقبال المواطنين ومد ساعات العمل بمكتب الشهر العقارى بالخارجة حتى السادسة مساء لاستيعاب الكثافة العددية وسط توافر جهازين تابلت فقط بالمكتب والضغط المستمر من جانب المواطنين. وفى المنيا، ذكرت مدير عام مصلحة الشهر العقارى بالمحافظة فاطمة خلف، أن مكاتب الشهر العقارى مستمرة فى تحرير التوكيلات لتأييد مرشحى الرئاسة، وسط إقبال كبير من المواطنين، مشيرة أن كل التوكيلات لصالح الرئيس السيسى، عدا توكيل واحد فقط للمرشح المحتمل خالد على.

وأضافت أن المكاتب تعمل على تيسير الخدمة للمواطنين، وأنه تم تزويد المكتب الرئيسى بأربعة أجهزة باركود، مع التأكيد على ضرورة تواجد بطاقة الرقم القومى سارية، وأن الموظفين دورهم تيسيرى فقط.

وعن عدد التوكيلات، رفض المسئولون إعطاء إحصاء دقيق بها، مشددين على أن البيان يرسل للجنة العليا للانتخابات الرئاسية يوميا، وغير مسموح بالتصريح به، وأوضح المتحدث الإعلامى لحملة كلنا معاك من أجل مصر ناصر حاتم، أن التوكيلات بلغت، اليوم فقط، 200 توكيل للرئيس السيسى، بمكتب المنيا الرئيسى، وأن هناك قيادات تجوب القرى لتوعية المواطنين بأهمية تأييد لفترة رئاسية ثانية، مشددا على ضرورة تواجد فنى من الشركة المصرية للاتصالات لحل مشكلة بطء الباركود، وتعطلها فى بعض المكاتب.

وفى جنوب سيناء، استقبل مكتب التوثيق بالشهر العقارى بمدينة رأس سدر بالمحافظة، اليوم، عددا من المواطنين لتحرير توكيلات رسمية لترشح للانتخابات الرئاسية.

وصرح مصدر مسئول بالمكتب أنه تم تحرير 30 توكيلا حتى ظهر اليوم، ليصل إجمالى التوكيلات بالمدينة 253 توكيلا، لافتا إلى أنه يوجد سهولة ويسر فى تحرير التوكيلات خلال الفترة الصباحية، وأن بعض المواطنين يتوافدون خلال الفترة المسائية عقب خروج الموظفين من العمل.

وفى بورسعيد، توافد عدد من قيادات مديرية التعليم بالمحافظة على مقر الشهر العقارى لتحرير طلبات تفويض للرئيس، حيث أعطى وكيل مديرية التعليم نبوى باهى توجيهات لموظفى الإدارات بالسماح للموظفين بالتوجه لعمل تفويض للسيسى لمدة 3 ساعات.

وشهد مكتب الشهر العقارى بالمحافظة طابور انتظار طويل حيث طالب المعلمين إدارة المكتب بتخصيص أكثر من موظف لتحرير التفويضات لتسهيل الإجراء واختصار الوقت، وتم الدفع بموظفة مخصصة لتفويضات السيدات وموظف للرجال.