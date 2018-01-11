مصر تطلب إعفاء فوريا من الجمارك لعدد من منتجاتها الصناعية ضمن اتفاقية «الميركسور»

• مفاوضات لإعفاء صادرات القاهرة من المنسوجات والأسمدة والكيماويات والأغذية ومواد البناء

• مسئول حكومى: دول أمريكا الجنوبية حددت توقيتات إعفاء السلع باعتبارها الأقوى اقتصاديا

قال مسئول حكومى إن مصر بدأت مفاوضات رسمية مع دول السوق المشتركة الجنوبية «الميركسور» لإعفاء عدد من منتجاتها بشكل فورى من الجمارك، موضحا أن السلع تتضمن المنسوجات والأسمدة والكيماويات والأغذية ومواد البناء.

ودخلت اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول الميركسور حيز التنفيذ فى أكتوبر الماضى، بعد أن جرى التوقيع عليها لأول مرة فى 2010، وقسمت الاتفاقية السلع التى ستحصل على إعفاءات جمركية إلى 5 قوائم A وB وC وDوE، الأولى منها ستحصل على إعفاء فورى.

«الحكومة طالبت بتصعيد بعض السلع والمنتجات المصرية من القائمتين B وC إلى القائمة A لتحقيق التوازن التجارى بين الجانبين»، تابع المصدر فى تصريحات لـ«الشروق».

وبرر المسئول الحكومى تحرك مصر لتعديل الاتفاقية بعد شهرين فقط من توقيعها قائلا: «دول أمريكا الجنوبية هى من حدد قوائم السلع باعتبارها الأقوى اقتصاديا وقدد حددوها بناء على احتياجاتهم».

وتشمل اتفاقية الميركسور على 5 قوائم، الأولى A عند بدء تنفيذ الاتفاقية؛ والثانية B وفق 4 مراحل متكافئة، تبدأ المرحلة الأولى بتاريخ البدء بتنفيذ الاتفاقية، فيما تستمر المراحل الثلاث اللاحقة على فترات ممتدة على 12 شهرا إلى 4 سنوات والثالثة C وفق 8 مراحل متكافئة، تبدأ المرحلة الأولى بتاريخ البدء بتنفيذ الاتفاقية، فيما تستمر المراحل السبع اللاحقة على فترات ممتدة على 12 شهرا إلى 8 سنوات، والمجموعة D وفق 10 مراحل متكافئة، تبدأ المرحلة الأولى بتاريخ البدء بتنفيذ الاتفاقية، فيما تستمر المراحل التسع اللاحقة على فترات ممتدة على 12 شهرا إلى 10 سنوات، والمجموعة E يتم إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل عليها وفق ما تحدده اللجنة المشتركة للميركسور.

وكان ميشيل حلبى، الأمين العام والرئيس التنفيذى للغرفة التجارية العربية البرازيلية فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، إن مصر تستورد 23% من المنتجات البرازيلية فى القارة، ومع القائمة الطويلة من المنتجات المشمولة بالاتفاقية، فإن صادرات الميركسور إلى مصر تصل إلى ما يقرب من 10 آلاف منتج؛ حيث تغطى الاتفاقية 63% من تلك الصادرات على الفور.

وقال المصدر إن هناك زيارة وفد من رجال أعمال ومسئولين معنين فى الدولة إبريل القادم، موضحا أن هذه الزيارة تأتى فى سياق التعرف على أسواق دول الميركسور وأهم ما يتيح لرجال الأعمال المصرين للعمل به لزيادة صادرات مصر إلى دول تجمع أمريكا الجنوبية.