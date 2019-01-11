محافظ القليوبية يفتتح مسجد المشايخ ببنها بتكلفة 2 مليون جنيه

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، مسجد المشايخ بقرية الرملة بمدينة بنها بعد إعادة احلاله وتجديده بالجهود الذاتية بحضور السكرتير العام للمحافظة ورئيس مجلس مدينة بنها ووكيل وزارة الأوقاف ووكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

وقال محافظ القليوبية، فى بيان له، اليوم، إن المسجد يمثل صرحا إسلاميا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تضاف لبيوت الله وتساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.

ومن جهته أوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، أن المسجد مقام على مساحة 220 متر، وبلغت قيمة التكلفة الإجمالية، للإنشاءات 2 مليون وبه مصلى للسيدات وتبلغ السعة الإجمالية للمصلين 600 مصلى.