معهد تيودور بلهارس يكرم رموز الطب والبحث العلمى فى مصر

نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث، احتفالية بهدف تكريم عدد من رموز الطب والبحث العلمى فى مصر، وذلك بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء المراكز والمعاهد البحثية، والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، وعدد من رموز العمل الطبي في مصر، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكدت الدكتورة وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهاس للأبحاث، على أن المعهد يعد أحد المعاهد المتخصصة في مصر، والذي أنشئ لمكافحة ومحاربة الأمراض المتوطنة وعلى رأسها مرض البلهارسيا، مضيفه أن علماء المعهد عبر سنوات طويلة شاركوا بمجهوداتهم وأبحاثهم الدقيقة في مقاومة هذا الداء المستعصي، الذي مثل في فترة من الفترات إحدى الأزمات الحقيقية في الدولة المصرية حيث استطاع المعهد عبر مجهود امتد لسنوات أن يحجم هذا المرض ويقلل من آثاره.

وجاء على رأس المكرمين من رؤساء المعهد السابقين الدكتور أحمد الجارم أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بجامعة القاهرة، والدكتور علي زين العابدين أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالمركز القومي للبحوث، والدكتور محفوظ عبد الجواد أستاذ الكيمياء العلاجية، والدكتورة سوسن عمران أستاذ أبحاث الدم بالمعهد، والدكتورة سعاد مختار أستاذ الميكروبولوجي بالمعهد، والدكتورة جيهان الفندي أستاذ التخدير بالمعهد، والدكتور معتز حسن أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالمعهد، والدكتورة حنان الباز أستاذ المناعة بالمعهد، والدكتور يوسف فاروق أستاذ الجراحة العامة بالمعهد، والدكتورة بثينة مدكور أستاذ أبحاث الدم بالمعهد.

كما قام المعهد بتكريم الرواد من أوائل أصحاب السير العلمية في مسيرة البحث العلمي بالمعهد وعلى رأسهم، والدكتور محمد الإمام أستاذ الرخويات الطبية، والدكتورة عفت الشربيني أستاذ الميكروبولوجي، والدكتور ناجي إدوارد أستاذ الجراحة العامة، والدكتورة عزة بسيوني أستاذ المناعة.

وعلى هامش الاحتفالية، تم افتتاح قسم العلاج بأجر بمستشفى المعهد، وأوضحت وفاء قنديل أن عدد الأسرة بلغ 300 سرير، 230 سرير منها مجاني لجموع المواطنين، مضيفة أنه تم زيادة عدد 70 سرير في القسم الجديد بالدور الخامس بالمستشفى بنظام العلاج بأجر، والذي يلتزم بأسعار المؤسسة العلاجية في مصر، مؤكدة أن الأسعار تعتبر في متناول الجميع مع تقديم خدمات فندقية للمرضى.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حداية مدير وحدة العلاج، إلى أن الوحدة تضم نوعين من الغرف الدرجة الأولى والثانية، مضيفا أن القسم الجديد متعاقد مع هيئة التأمين الصحي، وعدد من شركات التأمين لتقديم كافة الخدمات الطبية.