قالت الفنانة ماجدة زكي، إنها قبلت على الفور دعوتها لحضور حفل الموسيقار عمر خيرت بمحافظة العلا في السعودية ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

وأضافت، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أنها لا تحبذ الظهور كثيرًا في الإعلام لكنها تكن محبة كبيرة للمملكة العربية السعودية وتعدها بلدها الثاني.

وأوضحت: «لا أحب ظهوري إعلاميًا إلا إذا كان هناك حاجة ماسة لذلك ويكون هناك مادة جيدة للحديث عنها، وفي الغالب لا يكون لدي ما أتحدث عنه»، متابعة أنها ستنتهز فرصة تواجدها بالمملكة لتعتمر.

وعن أعمالها المقبلة، ذكرت أنها وقعت عقدًا مع إحدى شركات الإنتاج وتقرأ حاليًا سيناريو عملين عُرضا عليها، مقدمة اعتذارًا لجمهورها بسبب إقلالها في تقديم الأعمال الفنية لحرصها على تقديم ما يليق بجمهورها.

وانطلقت فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، في 20 ديسمبر 2018، ومن المقرر أن يستمر حتى 9 فبراير 2019.