«علي بابا» تزيح الستار عن برنامج الشراكة الاستراتيجية «إيه 100»

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أعلنت مجموعة "علي بابا" القابضة في الصين طرح مبادرة "إيه 100"، وهي برنامج شراكة استراتيجية يتيح للشركات حلولا لتسريع انتقالها إلى الرقمنة.

وسوف يطور أعضاء برنامج "إيه 100 "علاقة طويلة وعميقة مع شركات "علي بابا" من خلال مجموعة من الوظائف ومنصات العمل لخلق قيم أفضل تتسم بالفعالية والكفاءة والاستدامة في العصر الرقمي.

وأعلنت مبادرة "إيه" 100 خلال مؤتمر "علي بابا وان بيزنس" في مدينة هانجتشو الصينية.

ويرمز اسم "إيه 100" إلى هدف مجموعة "علي بابا" في تقديم خدمات رقمية إلى قطاع كبير من الشركات.

ويستند البرنامج على "نظام تشغيل علي بابا" الذي أزيح عنه الستار في المؤتمر. ويندرج إقامة نظام تشغيل "علي بابا" في إطار التقدم الطبيعي للشركة من مقدم لخدمات التجارة الإلكترونية إلى شركة تكنولوجية عالمية متكاملة.

وذكرت المجموعة أنها في الوقت الذي تطور فيه أعمالها من التجارة الإلكترونية البحتة إلى مجالات الترفيه الرقمي والخدمات المحلية، فإن قوة البنية التحتية لها قد نمت لتشمل المبيعات واللوجستيات وسلاسل التوريد والمدفوعات والتسويق وقطاع كبير من خدمات الدعم التي تعمل كلها انطلاقا من التقنيات القائمة على الحوسبة.