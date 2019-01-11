محافظ الشرقية: تخصيص 50 فدان لإقامة مصنع تدوير قمامة ومدفن صحي بالحسينية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قراره رقم 324 لسنة 2019، بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٥٠ فدانًا، أملاك دولة، لإقامة مصنع تدوير قمامة ومدفن صحي بناحية أرض "محجر السلام" بجوار صوامع غلال مركز ومدينة الحسينية.

وأشار بيان صادر عن ديوان عام محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، إلى أن قرار المحافظ نصَّ على أن موقع الأرض بالمنطقة الكائنة بحوض خارج الزمام المستجد الشرقي 9 بزمام قرية "قصاصين الشرق" بمركز ومدينة الحسينية، على أن تكون حدود الأرض من الناحية البحرية طريق أسفلت "القنطرة – الصالحية"، ومن الناحية القبلية باقي أملاك دولة، وبالحد الشرقي شارع بعرض ١٠ أمتار ثم صوامع غلال، والحد الغربي أرض فضاء باقي أرض أملاك دولة.

كان المجلس التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، عكف على دراسة المُقترح لتخصيص قطعة الأرض المُشار إليها، بشأن إقامة مصنع لتدوير القمامة، حيث قدمَّ تقريرًا مفصلًا للعرضه على المحافظ، والذي بدوره أصدر قراره بتخصيص قطعة الأرض ﻹقامة مصنع تدوير القمامة ومدفن صحي.