الصحة ترد على شائعة احتواء أدوية الضغط على مادة مسرطنة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء أنباء تُفيد باستمرار تداول أدوية الضغط التى تحتوى على مادة "فالسارتان" المسرطنة بالصيدليات، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة لاستمرار تداول أدوية الضغط التى تحتوى على مادة "فالسارتان" المسرطنة بالصيدليات، وأنه تم منع تداول هذه الأدوية وفقاً لقرار الوزارة الصادر برقم 51 لسنة 2018، الذى نص على سحب 14 عقارًا يدخل فى تركيبهم مادة "فالسارتان".

وشددت الوزارة على صحة وسلامة جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات بما فيها أدوية الضغط ومطابقتها لكل الشروط والمعايير الصحية العالمية، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأكدت الوزارة سحب جميع الأصناف الدوائية المحتوية على مادة فالسارتان valsartan المستخدمة لعلاج ضغط الدم، وذلك بعد أن أطلقت هيئة الدواء الأوروبية (ema) تحذيراً لمستخدمى الدواء فى أوروبا، وقامت بسحب الدواء المنتج من بعض الموردين للمادة الخام المحتوية على كمية عالية نسبياً من الـ(NMDA) عالمياً.

ونفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن فى مصر، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن فى مصر، وأن الوضع الصحى بمختلف المحافظات آمن تماماً ولا يوجد تفشى لأى أمراض وبائية، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وفى سياق متصل أشارت الوزارة إلى انخفاض نسبة الإصابة بالدرن فى مصر بنسبة كبيرة، حيث وصلت لـ13 حالة لكل 100 ألف مواطن، كما