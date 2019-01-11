بايرن ميونخ يستأنف ضد قرار إيقاف مولر بدوري الأبطال

قرر نادي بايرن ميونخ الألماني الاستئناف على قرار إيقاف مهاجمه توماس مولر من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مباراتين.

ونشر ميونخ عبر موقعه الرسمي أنه سيتم الاستئناف على هذا القرار ليكون متاحًا مع في مباراة العودة أمام ليفربول والتي ستُقام يوم الأربعاء 13 مارس ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن اليوم الجمعة عن إيقاف مولر مباراتين عقب تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة أمام أياكس أمستردام الهولندي ضمن الجولة السادسة من المجموعة الخامسة لدور المجموعات من الشامبيونزليج بعد تدخله العنيف على أجاكس نيوكلاس مدافع أياكس.