واشنطن تدعو الكونغو الديمقراطية إلى الهدوء بعد إعلان نتيجة الانتخابات

دعت الولايات المتحدة إلى الهدوء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد الإبلاغ عن أعمال عنف عقب الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وقال روبرت بالادينو نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحث جميع أصحاب المصلحة على التزام الهدوء مع استمرار العملية. العنف غير مقبول ، وستحاسب الحكومة الأمريكية المسئولين عن ارتكاب العنف المرتبط بالانتخابات أو من يعرقلون العملية الديمقراطية".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ستنتظر توضيحات بشأن التساؤلات التي أثيرت فيما يتعلق بالانتخابات".

وكان مرشح المعارضة في الكونغو الديمقراطية مارتن فايولو قال إن الانتخابات الرئاسية شهدت تزويرا، وأكد عدم قبوله بالنتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات في وقت مبكر من يوم الخميس.

وقال لإذاعة فرانس إنترناشونال "هذه النتائج لا علاقة لها إطلاقا بحقيقة صناديق الاقتراع". وتحدث عن أرقام "ملفقة" واتهم اللجنة الانتخابية بالتزوير.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية، ذات النفوذ في الكونغو، قد أعلنت فوز فايولو في الانتخابات التي أجريت في 30 ديسمبر الماضي، في حين أعلنت اللجنة الانتخابية فوز مرشح المعارضة الأخر فيليكس تشيسيكيدي.

وتنافس ثلاثة مرشحين في انتخابات الرئاسة، بينهما مرشحان من المعارضة هما تشيسيكيدي وفايولو، ومرشح السلطة إيمانويل رامازاني شاداري.