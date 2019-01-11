تجديد حق انتفاع مقر فرع الأكاديمية العربية في بورسعيد لمدة 25 عاما

وقع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان عقد تجديد حق انتفاع مقر فرع الأكاديمية بمحافظة بورسعيد.

أقيمت مراسم توقيع العقد الجديد بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير، بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة ورئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم.

وتبلغ مدة عقد الانتفاع الجديد 25 عاما بناء على موافقة مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -عقب التوقيع- عن سعادته بتجديد حق انتفاع مقر الأكاديمية في بورسعيد، وقال: "تابع بفضل الله تعالى وبدعم من دولة المقر جمهورية مصر العربية فقد تم تجديد عقود انتقاع الأكاديمية في بورسعيد لمدة 25 عاما".

وأشار إلى أن فرع الأكاديمية في بورسعيد يقدم مجموعة من البرامج الدراسية المتميزة لمنح درجات البكالوريوس والماجستير المهني في تخصصات الهندسة والإدارة والنقل الدولي واللوجستيات، بالإضافة إلى عمله كبيت تدريبي واستشاري لمشروع تنمية محور قناة السويس بدولة المقر جمهورية مصر العربية.

بدوره، أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بتجديد حق الانتفاع الخاص بفرع الأكاديمية في بورسعيد، مؤكدا أن الأكاديمية تقوم بدور مهم كحلقة وصل فاعلة لنقل العلوم والمعارف المتقدمة في مجال التعليم والتدريب البحرى والخبرات النادرة فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس التي تحرص الأكاديمية على تواجدهم.

وشدد على أن الأكاديمية العربية مؤسسة على درجة عالية من الخبرة والتميز في مجال النقل البحري، مؤكدا أهمية تدريب العنصر البشري، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.