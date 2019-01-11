إسرائيل توقف تركيب بلوكات إسمنتية جنوبي لبنان

وقيادة يونيفيل تتواصل مع الأطراف لإيجاد حلّ



أوقفت إسرائيل، أعمال تركيب البلوكات الإسمنتية التي كانت قد استأنفتها، اليوم الجمعة، جنوبي لبنان، وتتواصل قيادة قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان "يونيفيل" مع الأطراف لإيجاد حلّ مشترك لهذه القضية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن "قوات العدو الإسرائيلي باشرت أعمال صب الإسمنت في مجرى بنى تحتية بمحاذاة السياج التقني، عند نقطة المحافر في خراج بلدة العديسة في المنطقة المحتفظ عليها لبنانياً باعتبارها محتلة، فيما توقفت أعمال تركيب البلوكات الإسمنتية".

وأعلن الناطق الرسمي باسم " يونيفيل" أندريا تيننتي، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام، رداً على سؤال عما يجري على الحدود "إن قيادة يونيفيل على تواصل تام مع الأطراف لتفادي أي سوء فهم وإيجاد حل مشترك لهذه القضية".

وأعلن أن جنود يونيفيل "متواجدون على الأرض لمراقبة الوضع والحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق".

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، بأن "قوات العدو الإسرائيلي استكملت الأعمال على الحدود اليوم، وقد قامت حتى الساعة بتركيب 6 بلوكات اسمنتية بمحاذاة السياج التقني في محلة مسكاف عام عند نقطة المحافر، خراج بلدة العديسة - قضاء مرجعيون (جنوب لبنان)، على الرغم من اعتراض الدولة اللبنانية على ذلك أمس، يقابلها استنفار للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في الجانب اللبناني".

يذكر أن المجلس الأعلى للدفاع، كان قد اجتمع مساء أمس الخميس واعتبر أن الانشاءات التي تقوم بها إسرائيل لبناء الجدار الفاصل في نقاط التحفظ على الخط الأزرق، قرب مستعمرة مسكاف عام، هي اعتداء على لبنان، واتخذ سلسلة مقررات لمواجهته.