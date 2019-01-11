فيات كرايسلر تدفع مئات الملايين من الدولارات لتسوية دعاوى في أمريكا

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وافقت شركة "فيات كرايسلر" على دفع مئات الملايين من الدولارات لتسوية دعاوى قضائية متعددة في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة بشأن قراءات كاذبة لانبعاثات الديزل، حسبما أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الخميس.

وتحسم هذه التسوية دعاوى تفيد بأن الشركة الإيطالية الأمريكية انتهكت قوانين حماية البيئة وحماية المستهلك من خلال استخدام برمجيات تتحايل على اختبارات انبعاثات العادم.

وستدفع الشركة غرامة مدنية قدرها 305 ملايين دولار ، بما في ذلك 4ر78 مليون دولار إلى ولاية كاليفورنيا.

ذكر مكتب المدعي العام بكاليفورنيا أن الدعوى الجماعية ستقدم 300 مليون دولار كتعويض للمستهلكين.

ووفقاً للشركة، فإن التكلفة الإجمالية لتلك الدعاوى ستصل إلى 800 مليون دولار.

وذكر مكتب المدعي العام في كاليفورنيا أمس الخميس أن الشركة قامت بتثبيت البرمجيات المشار إليها، في أكثر من 100 ألف سيارة بالسوق الأمريكية، خلال الفترة من 2014 حتى 2016.

لكن الشركة تنفي أي تقصير من جانبها ولم تقر بالذنب في إطار هذه التسوية.

وأكدت الشركة يوم الجمعة على موقفها بأنها لم تنخرط في أي مخطط مقصود للغش في اختبارات العادم.