مبعوث أممي: نأمل في مباشرة المراقبين لعملهم في الحُديدة خلال اليومين المقبلين

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يتمكن المراقبون الدوليون من مباشرة مهمتهم في مدينة الحُديدة خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن الفرصة ما زالت متاحة للتوصل إلى تسوية في اليمن.

وقلّل جريفيث، في مقابلة مع وكالة أنباء سبوتنيك خلال زيارته لروسيا، من أهمية التأخير في تطبيق بنود اتفاق السويد بشأن التسوية السياسية للأزمة اليمنية، لافتاً إلى أن هذا الأمر قد يكون طبيعيا.

وقال المبعوث الأممي، ردا على سؤال حول اتهام الحكومة اليمنية للحوثيين بانتهاك اتفاق السويد، إنه "بالرغم من أن الجداول الزمنية لاتفاق السويد قد تأجلت، إلا أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قال لي بنفسه، وبحضور وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إنه كعسكري سابق معتاد على اتفاقات وقف إطلاق النار، وكيف يمكن أن تتأجل، وكان رأيه: حسنا، بإمكاننا المضي قدما باتجاه التطبيق المثالي (للاتفاقات) بحلول شهر يناير".

وأشار إلى أن أفراد بعثة المراقبة وصلوا بالفعل إلى مدينة الحُديدة، وبدأوا بالفعل عقد اجتماعات للتوصل إلى "خطة عملية للانتشار خلال يوم أو اثنين".

وأضاف أن "كل الفرقاء أبدوا التزامهم بذلك، وهم يواصلون تأكيد ذلك، وبالتالي فإننا نأمل في نجاح المهمة".