لجنة الانتخابات في تايلاند تؤكد عدم إجراء الانتخابات في 24 فبراير

أعلنت لجنة الانتخابات في تايلاند، اليوم الجمعة، أنه من قبيل المستحيل إجراء الانتخابات العامة في 24 فبراير المقبل، حيث أن الموعد النهائي لإصدار الصحيفة الرسمية متضمنة الخبر قد انقضى.

وقال مصدر في اللجنة لصحيفة "بانكوك بوست"، إن أمس الخميس، كان اليوم الأخير لنشر الجريدة الرسمية، والذي كان من المقرر في بادئ الأمر في الثاني من يناير.

ولم يتم نشر الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات، على الإطلاق.

ولم تعلن لجنة الانتخابات أو الحكومة العسكرية الحاكمة بشكل رسمي تأجيل موعد الانتخابات إلى ما بعد 24 فبراير، فإن غياب مثل هذا الإعلان قد أثار مخاوف من أنه سيتم تأجيل الانتخابات مرة أخرى.

ومنذ تولي النظام العسكري الحاكم مقاليد السلطة عقب انقلاب في مايو 2014، تم تأجيل موعد الانتخابات أربع مرات، على الأقل، وعلل النظام ذلك بالحاجة إلى تحقيق إصلاحات وضمان خلافة ملكية سلسلة.