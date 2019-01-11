وزير الخارجية الجزائري يبدأ زيارة إلى فنلندا لبحث تطوير الشراكة بين البلدين

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يبدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، اليوم الجمعة، زيارة إلى فنلندا تستمر يومين، بدعوة من نظيره الفنلندي تيمو سويني، لبحث تطوير الشراكة بين البلدين.