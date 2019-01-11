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وزير الخارجية الجزائري يبدأ زيارة إلى فنلندا لبحث تطوير الشراكة بين البلدين

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 11 يناير 2019 - 6:16 ص | آخر تحديث : الجمعة 11 يناير 2019 - 6:16 ص

يبدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، اليوم الجمعة، زيارة إلى فنلندا تستمر يومين، بدعوة من نظيره الفنلندي تيمو سويني، لبحث تطوير الشراكة بين البلدين.


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