وزير الخارجية الجزائري يبدأ زيارة إلى فنلندا لبحث تطوير الشراكة بين البلدين

يبدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، اليوم الجمعة، زيارة إلى فنلندا تستمر يومين، بدعوة من نظيره الفنلندي تيمو سويني، لبحث تطوير الشراكة بين البلدين.