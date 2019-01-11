خاض طاقم التحكيم التونسي، المكلف بإدارة مباراة الأهلي مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، حصة تدريبية على ملعب برج العرب.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إدارة مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي إلى التونسي صادق السالمي، ويعتبر مباراة الغد هي الثانية التي يديرها الحكم التونسي، للنادي الأهلي، حيث سبق وأدارمباراة الفريق أمام جيما أبا جيفار الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من البطولة والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-0، كما سبق وأن أدار مباراة بيراميدز أمام المقاولون العرب، في الدوري المصري في إطار الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد المصري ونظيره التونسي.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الكونغولي في التاسعة مساء غدًا، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.