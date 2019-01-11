«فيردي» تدعو إلى إضراب تحذيري في مطار فرانكفورت الثلاثاء المقبل

دعت نقابة "فيردي" الألمانية المعنية بالعاملين في قطاع الخدمات الأطقم الأمنية في مطار فرانكفورت الدولي إلى الإضراب عن العمل يوم الثلاثاء المقبل.

وقال متحدث باسم النقابة، اليوم الجمعة، في برلين، إن النقابة دعت الأطقم الأمنية في مطار فرانكفورت إلى الإضراب من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الثامنة مساء، وذلك على خلفية الخلاف مع أرباب العمل حول زيادة الأجور.

وكانت النقابة نظمت إضرابات خلال الأيام الماضية في عدد من المطارات للضغط على الاتحاد الألماني لشركات السلامة الجوية في مطالب زيادة أجور نحو 23 ألف عامل بعدما باءت المفاوضات بينهما بالفشل.

وتطالب النقابة بزيادة رواتب العاملين في الأطقم الأمنية إلى 20 يورو في الساعة.