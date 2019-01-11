المتحدث باسم الجيش اليمني يتوعد باستئصال الحوثيين ويؤكد أنهم خطر أمن العالم

توعد قيادي بارز في الجيش اليمني باستئصال المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، وذلك بعد استهدافها أمس بطائرة مسيرة، عرضا عسكريا أثناء تدشين العام التدريبي في قاعدة "العند" العسكرية في محافظة لحج.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده عبدالله مجلي إن تمادي المليشيا الحوثية لن يمر سُدى ولن يُزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمن إلا الإصرار على استئصال المليشيات الحوثية الإرهابية التي لا تؤمن بالسلام ولا بالقانون الدولي الإنساني والتي تشكل خطراً على أمن اليمن والمنطقة والعالم.

وأضاف العميد مجلي، في تصريح نقله موقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الهزائم المتوالية التي تلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية في عدة جبهات أفقدتها صوابها ودفعتها لمحاولة إحداث "فرقعات إعلامية" بين الحين والآخر لمحاولة رفع معنويات أتباعها.

وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني أن الهجوم الحوثي باء بالفشل، إذ كان يستهدف قيادات كبيرة في الجيش من بينها رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي.