«هيتاشي» اليابانية تنفي اتخاذ قرار بشأن وقف أعمال بناء محطة نووية في بريطانيا

أعلنت مجموعة "هيتاشي" اليابانية، أنه "لم يتم اتخاذ قرار رسمي" بشأن مستقبل مشروع بناء محطة طاقة نووية في بريطانيا بعد تواتر تقارير بشأن اعتزام المجموعة وقف أعمال البناء في المحطة.

وأفادت صحيفة "نيكاي أسيان ريفيو" بأن مجلس إدارة مجموعة "هيتاشي" سيقرر، على الأرجح، تجميد كافة أعمال بناء محطة "وايلفا نيويد" الأسبوع المقبل.

وسوف تتكبد المجموعة خسائر تتراوح ما بين 200 و300 مليار ين ياباني (8ر2 مليار دولار) بعد تجميد أصول مشروع محطة الطاقة النووية البريطانية، وشطب قيمتها من حجم أعمال الشركة.

وذكرت "هيتاشي" الشهر الماضي أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل ضمان استمرار المشروع.

وجاءت هذه التصريحات وسط تكهنات متزايدة بأن "هيتاشي" تبحث وقف المشروع نظرا لاحتمالات زيادة تكاليف الانشاء.

وقالت هيتاشي: "لم يتم اتخاذ قرار رسمي في هذا الشأن حاليا، في الوقت الذي تقوم فيه هيتاشي بتقييم مشروع /هورايزون/ بما في ذلك احتمالات إيقافه والعواقب المالية المتوقفة على هذه الخطوة، من حيث سلامة القرار الاقتصادي باعتبارنا شركة خاصة".