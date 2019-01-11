الفلسطينيون في غزة يستعدون للمشاركة في جمعة «صمودنا سيكسر الحصار»

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يستعد الفلسطينينون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدةمن مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "صمودنا سيكسر الحصار".

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الى المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات العودة وقالت انها رسالة اصرار على كسر الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع الاحتلال وإسناد الأسرى، بحسب وكالة سما للأنباء الفلسطينية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه اسرائيل تصاعد الاحداث خاصة بعد تجميد دخول الاموال القطرية الى قطاع غزة.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الجيش يستعد ليوم آخر من المظاهرات العنيفة على الحدود، حيث نشر القناصة على الحدود.