النقل: التعاقد على مشروع «مجمع خدمات السكك الحديدية» بـ350 مليون جنيه

*عرفات: المرحلة الاولى تشمل انشاء ورشة لتخزين القطارات والعربات الجديدة والثانية تشمل انشاء محطة قطار شمال الجيزة كاملة الخدمات لتخفيف العبء علي محطة مصر



أعلن وزير النقل الدكتور هشام عرفات التعاقد على تنفيذ وإنشاء المرحلة الأولى من مشروع مجمع خدمات السكك الحديدية بأرض بشتيل بمنطقة شمال الجيزة بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع هو إستثمار أرض بشتيل بمنطقة شمال الجيزة بمسطح حوالي 154600 متر مربع أي حوالي 36 فدان.

وقال عرفات، في تصريحات له، أن المشروع يساهم في تحقيق أهداف الاستخدام المزدوج للموقع الكبير في نشاطين أساسيين وهما، الخدمات اللازمة لهيئة سكك حديد مصر "المرحلة الأولي ".

وأشار الوزير إلى أنه سيتم طرح المرحلة الثانية للمشروع بعد الإنتهاء من المرحلة الأولي والتي تتضمن إنشاء محطة قطار شمال الجيزة كاملة الخدمات لتخفيف العبء علي محطة مصر، وكذلك إنشاء مجمع "تجاري، إداري، سكني" لتوفير الموارد المالية لتمويل مشروعات تطوير حركة النقل بالسكك الحديدية.

ولفت إلى أن هيئة السكك الحديدية تعاقدت مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بتاريخ مطلع يناير الجاري لتنفيذ المرحلة الأولي من المشروع ومن المقرر الإنتهاء منه خلال عامين، موضحا أن هذه المرحلة تتضمن توفير الخدمات اللازمة لهيئة السكة الحديد من ورشة لتخزين القطارات والعربات الجديدة ومجهزة بأحدث الأساليب الحديثة لإجراء الصيانة العاجلة الدورية مع إمكانية كاملة للمناورة للتخزين ولخدمة خطوط "القاهرة، السد العالي".

ونوه عرفات إلى أنه تم تخصيص مساحة 106000 متر مربع لهذه الأنشطة داخل الموقع ومنها ورشة صيانة العربات "مميزة ومكيفة، مبني الخدمات الملحق بورشة العربات، ورشتان معدنيتان لرفع وصيانة الجرارات، إنشاء وحدة الغسيل الألي، ربط مجمع الخدمات بالسكة الطوالي، خزانات وقود لتمويل الجرارات، تنفيذ شبكة صرف صحي، أعمال شبكة الكهرباء والمحولات".