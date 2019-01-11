مصر والأردن واليابان تحصد المراكز الأولى بماراثون مصر الدولي

فاز عدائون من الأردن واليابان ومصر بالمراكز الاولى، فى سباقات ماراثون مصر الدولى السادس والعشرين، التي جرت وسط معابد الفراعنة غرب مدينة الاقصر التاريخية بصعيد مصر، اليوم الجمعة.



وفاز العداء الأردنى محمد فايز، بالمركز الأول لسباق 42 كيلومتر ، وجاء اليابانى يامازاكى مصارى فى المركز الثانى ، وفاز النيوزيلندى فان دورين جوردن بالمركز الثالث.



وفى سباق 21 كيلومتر جاء الأردنى بلال حمد فى المركز الأول، يليه مواطنه الأردنى عمر الزبون فى المركز الثانى، وجاء المصرى أسامة السيد فى المركز الثالث.



وفى سباق 12 كيلومتر فاز الأردنى محمد سلامة بالمركز الاول، يليه مواطنه الأردنى حمزة المداهنة فى المركز الثانى، وجاء المصرى رفاعى محمد فى المركز الثالث.



وفى سباق 21 كيلومتر للسيدات فازت بالمركز الأول نور عيشى عبدالرحمن من سنغافورة بالمركز الاول، يليها الفرنسية جوفار ستيفانى فى المركز الثانى، وفازت بالمركز الثالث اليابانية سيكينو ماريا.



وفى سباق 42 كيلومتر للسيدات جاءت الفنلندية جونيلا الينا فى المركز الأول، يليها كاستولينج لوران من الولايات المتحدة الأمريكية، فى المركز الثانى ، ثم سيجاند دوريس، من ألمانيا فى المركز الثالث.



وفى رحاب معبد حتشبسوت الفرعونى، جرى توزيع الجوائز بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر، وجاسر رياض رئيس الماراثون وهشام إبراهيم مدير الماراثون.