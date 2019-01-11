«جيلي» الصينية للسيارات تبيع أكثر من نصف أسهمها في «دايملر»

أفادت تقارير، بأن شركة "جيلي" الصينية للسيارات، المملوكة للملياردير لي شوفو، قد باعت أكثر من نصف حصتها التي تبلغ 7ر9 بالمئة من أسهم مجموعة "دايملر" الألمانية، وذلك بعد أقل من عام من عملية الشراء التي تعتبر أكبر صفقة استحواذ خارجية تقوم بها الشركة.

ولم تكشف مصادر مطلعة على الصفقة الجهة التي اشترت الأسهم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية عن أحد المصادر القول إن "جيلي" باعت 4ر5 بالمئة من أسهمها في "دايملر" في إطار هذه الصفقة، ولم تفصح الوكالة عن هوية المصدر لأنه لم يتم الكشف عن هذه المعلومات بشكل علني.

وكشفت مجموعة "مورجان ستانلي" المصرفية، أمس الخميس، أنها تمتلك 4ر5 بالمئة من أسهم دايملر.

وأوضح أحد المصادر أن البنك يمتلك هذه الأسهم بالنيابة عن آخرين، دون أن يكشف عن هذه الأطراف.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من شركة جيلي على هذه التقارير.