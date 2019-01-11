سفير مصر في فيينا: الرئيس النمساوي متأثر بحب الجالية المصرية للرئيس السيسي

أكد السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا أن موقف الجالية المصرية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا الشهر الماضي كان رائعا للغاية حتى أن الرئيس النمساوي ألكسندر فإن دير بيلين قال "لم أقابل رئيس محبوب من شعبه لهذه الدرجة كما هو حال الرئيس المصري".

جاء ذلك خلال لقاء السفير عمر عامر مساء أمس الخميس، مع إتحاد المصريين في النمسا بمناسبة العام الجديد.

وقال السفير عامر إن الزيارة غير مسبوقة في نجاحها وجاءت بعد 12 عاما من الإنتظار وتمثل نقلة وطفرة في علاقات البلدين.

وأشار إلى الاتفاقات السبع التى تضمنتها الزيارة وستؤدي إلى تطور كبير في مجال التعليم والاستثمار وإصلاح السكك الحديدية.

ونوه بأن الجالية المصرية في النمسا من أقوى الجاليات في أوروبا وأكثرها تأثيرا.