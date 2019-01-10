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سعد المجرد مهنئا سميرة سعيدة بعيد ميلادها: «مثل أعلى لكل فنان»

دينا درويش
نشر فى : الجمعة 11 يناير 2019 - 4:11 ص | آخر تحديث : الجمعة 11 يناير 2019 - 4:11 ص

حرص الفنان المغربي سعد المجرد علي تهنئة مواطنته الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها الـ 61، والذي وافق أمس الخميس 10 يناير.

وكتب "المجرد" عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "سنة سعيدة على حبيبة قلبي الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، استفدت منك الحرفية والأخلاق والتعامل مع صعاب الحياة، أنتِ مثل أعلى لكل فنان يريد الوصول إلى المجد لتشريف بلده ورفع الراية إلى أعلى الأفق".

وتابع: "أحبك، ونحبك، وسنظل دائما ننتظر جديدكي يا حبيبة المغاربة والجماهير كلها، كل عام وأنتِ بألف خير".


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