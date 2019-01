سعد المجرد مهنئا سميرة سعيدة بعيد ميلادها: «مثل أعلى لكل فنان»

View this post on Instagram

سنة سعيدة على حبيبة قلبي الفنانة الكبيرة سميرة سعيد ، استفدت منك الحرفية و الأخلاق و التعامل مع صعاب الحياة ، انتِ مثل اعلى لكل فنان يريد الوصول إلى المجد لتشريف بلده و رفع الراية إلى اعلى الأفق . احبكِ ، نحبكِ ، و سنظل دائما ننتظر جديدكِ يا حبيبة المغاربة و الجماهير كلها ، كل عام و انتِ بألف خير ♥️ #الله_ينصر_سيدنا #saadlamjarred1#love_my_parents_forever_and_ever @samirasaid #happybirthday #love_my_fans_forever_and_ever