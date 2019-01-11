الشرطة الأمريكية تطالب بتحليل الحمض النووي لكريستيانو رونالدو في قضية اغتصاب

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ذكرت صحيفة أمريكية، أمس الخميس، أن الشرطة في لاس فيجاس أصدرت أمرا بتحليل الحمض النووي للاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، لمطابقته بعينات على ملابس امرأة تتهمه باغتصابها.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الشرطة أصدرت هذا الأمر إلى محكمة إيطالية مؤخرا.

ويلعب رونالدو (33 عاما) حاليا مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يمكننا تأكيد أنه تم تقديم طلب رسمي إلى السلطات الإيطالية".

وتزعم كاثرين مايورجا (34 عاما) أن اللاعب البرتغالي اغتصبها بفندق في لاس فيجاس عام 2009.

وتتابع محاميتها ليزلي ستوفال الإجراءات المدنية من خلال محكمة في لاس فيجاس.

ونفى رونالدو هذا الادعاء. وقال محاميه بيتر كريستيانسن إن موكله يصر على أن العلاقة كانت بموافقة الطرف الآخر وليست اغتصابا.