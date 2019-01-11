مقتل 3 أشخاص وفقدان 2 في اصطدام زورق صيد بسفينة شحن قبالة سواحل كوريا الجنوبية

انقلب اليوم الجمعة، قارب صيد يحمل 14 شخصا بعد اصطدامه بسفينة شحن قبالة الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان اثنين، بحسب السلطات.

وقال خفر السواحل، إن القارب موجيوك البالغ وزنه 77ر9 أطنان ، وكان يحمل القبطان وبحارًا و 12 صيادًا ، انقلب بعد أن اصطدم بسفينة شحن وزنها 3000 طن في المياه على بعد حوالي 80 كيلومترًا جنوب جزيرة يوكجي في حوالي الساعة 5 صباحًا ، وفقًا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية .

تقع الجزيرة بالقرب من مدينة تونجيونج الساحلية على بعد حوالى 330 كم جنوب سول.

وعثر على اثنين ممن كانوا على متن القارب ، بما في ذلك القبطان البالغ من العمر 57 عاما، فاقدي الوعي، وأعلنت وفاتها في وقت لاحق. كما توفي شخص آخر تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، وهناك اثنان آخران مفقودان.

وقالت السلطات، إنه تم إنقاذ التسعة الآخرين سالمين وتم نقلهم إلى ميناء قريب.

ويتم القيام بعمليات بحث للعثور على المفقودين.

وأكد خفر السواحل أن الحادث نجم عن اصطدام بسفينة شحن مسجلة في بنما، يجري إرسالها حاليا إلى ميناء تونجيونج تحت حراسة لإجراء مزيد من التحقيقات.