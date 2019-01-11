سفير مصر بطوكيو: المستثمر الياباني يستعين بالخبرة المصرية للاستثمار في إفريقيا

• اليابان تدعم جهود السلام وتحقيق الأمن بإفريقيا

السفير أيمن كامل، السفير المصري في اليابان، إن مصر تضع مصلحة دول القارة نصب أعينها خلال ترأسها الاتحاد الإفريقي، تلك الفترة التي ستشهد مزيدًا من المشروعات التنموية في إفريقيا بالتعاون مع طوكيو.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الجمعة، أن مصر تحرص على إمداد طوكيو بالخبرات العلمية لها بإفريقيا، مشيرًا إلى استعانة المستثمرين اليابانيين بالخبرات المصرية للاستثمار في القارة السمراء.

وأكد أن تدريب الشباب الأفارقة وإنشاء المشروعات التنموية وبالأخص في البنية الأساسية والتعليم والصناعة من المحاور الأساسية التي ستعمل عليها الدولة المصرية خلال فترة رئاستها الاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى سعي مصر لدعم طوكيو في مشروعات الطاقة بإفريقيا خاصة وأنها تتمتع بخبرة تكنولوجية كبيرة في هذا المجال.

وذكر أن اليابان تسعى لتشغل مكانة هامة على الساحة الدولية من خلال دورها في عمليات تسوية النزاعات وحفظ السلام في إفريقيا التي عانت لسنوات طويلة من النزاعات المسلحة، موضحًا أن طوكيو حريصة على دعم جهود السلام وتحقيق الأمن في إفريقيا لأن التنمية لابد أن يسبقها تحقيق الأمن الإنساني.