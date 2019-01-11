وزير الرياضة يشيد بأداء ميرال أشرف في دوري الجامعات الأمريكي للسلة

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذي تقدمه اللاعبة ميرال أشرف، لاعب المنتخب الوطني الأول لسيدات كرة السلة، وذلك مع فريق جامعتها كينتاكي الغربية، ومساهمتها في فوز فريقها في دوري الجامعات الأمريكية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه على متابعة أبناء مصر المحترفين في مختلف الدوريات العالمية في جميع الألعاب الرياضية، مشيراً انه جاري التنسيق مع الاتحادات الرياضية للتواصل مع أبناء مصر المحترفين في الخارج للاطمئنان علي أحوالهم، وتحفيزهم لتقديم أداء متميز مع الفرق المحترفين بها.

كما أثنى الوزير على ما تحققه بطلات مصر في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وقدرتهن على تحقيق ألقاب العديد من البطولات الرياضية في مختلف المحافل الدولية.

وكانت اللاعبة ميرال أشرف تلعب في صفوف نادي الشمس القاهري قبل أن تتلقى منحة دراسية بأمريكا في جامعة كينتاكي الغربية.