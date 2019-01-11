كرواتيا تلغي صفقة شراء طائرات مقاتلة مع إسرائيل

أعلنت كرواتيا مساء الخميس أنها ستلغي صفقة شراء طائرات مقاتلة من طراز (إف 16 باراك) بقيمة 445 مليون دولار من اسرائيل، بسبب فشل تل أبيب في الحصول على موافقة من الولايات المتحدة.

ونشرت الحكومة الكرواتية تغريدة عبر تويتر قالت فيها: "التقى رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش مع المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية آدم أودي، الذي أبلغه بأن إسرائيل لم تستطع الحصول على تصريح من الولايات المتحدة بالبيع".

وأضافت الحكومة: "حكومة جمهورية كرواتيا ستلغي بالتالي قرار الحصول على الطائرات المقاتلة".

كانت كرواتيا وإسرائيل اتفقتا على البيع في مارس الماضي، لكن الولايات المتحدة أوقفت الصفقة، وتردد أنها أصرت على ضرورة بيع الطائرات بدون التحسينات الملموسة التي أدخلتها إسرائيل عليها منذ شرائها في تسعينيات القرن الماضي.

وتأجلت الصفقة لأشهر، وقالت كرواتيا إن إسرائيل أمامها مهلة حتى 11 يناير للحصول على موافقة بتسليم الطائرات بالشكل المتفق عليه في العقد.

وذكرت تقارير محلية في كرواتيا أن إعادة تلك الطائرات إلى حالتها الأصلية سيتطلب استثمارات ضخمة لتواكب المعايير الحديثة.

وانضمت كرواتيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في عام 2009.