طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم «الممر»

كشفت الشركة المنتجة ل"الممر" عن الإعلان التشويقي الأول للفيلم الذي من المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.

"الممر" تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد عز وهند صبري، وتدور أحداثه في إطار دراما أكشن حول شخصية "نور" ضابط من قوات الصاعقة المصرية، ويتناول إلى جانب المعسكرات الحربية، الحياة الاجتماعية لأبطاله، ليقدم من خلاله المخرج مزيجًا بين القصص الرومانسية، والأكشن والتراجيدي.

يذكر أن الموسيقى التصويرية للفيلم يؤلفها الموسيقار عمر خيرت، ويستعين المخرج شريف عرفة في الاحداث بمصمم الأكشن "اندرو" من جنوب أفريقيا، ومصمم معارك حربية أمريكي يدعى "كيفين".

ويشارك في البطولة، وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد حافظ، ومحمد جمعة، وكريم العميري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

الشركة المنتجة ل "الممر" الإعلان التشويقي الأول للفيلم الذي من المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

تدور أحداث فيلم "الممر" في إطار دراما أكشن حول شخصية "نور" ضابط من قوات الصاعقة المصرية، ويتناول إلى جانب المعسكرات الحربية، الحياة الاجتماعية لأبطاله، ليقدم من خلاله المخرج مزيجًا بين القصص الرومانسية، والأكشن والتراجيدي.

يذكر أن الفيلم، من تأليف أمير طعيمة، ويضع له الموسيقى التصويرية الموسيقار عمر خيرت، ويستعين المخرج شريف عرفة فيه بمصمم الأكشن "اندرو" من جنوب أفريقيا، ومصمم معارك حربية أمريكي يدعى "كيفين"، كما يشارك في البطولة، هند صبري، وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد حافظ، ومحمد جمعة، وكريم العميري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.